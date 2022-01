59 – Sinulla on valta valita ja äänestää

Pohjanmaalla sote-uudistus on vuoden etuajassa muuta maata, ja meillä hyvinvointialue on jo aloittanut toimintansa kuntayhtymänä. Ambulanssien henkilöstökin on jo siirtynyt siihen. Paloautojen henkilöstö siirtyy ensi vuodenvaihteessa hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueella yhteistyötä tehdään esimerkiksi yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäriasemien, vapaaehtoisten palokuntien (VPK) ja eri potilasjärjestöjen kanssa. Millaista yhteistyötä tehdään 14 kunnan alueella, ja kuka hoitaa mitäkin, siitäkin päättää aluevaltuusto.

Tietysti aluevaltuusto päättää myös rahasta, millaisiin palveluihin sitä riittää. Mitä tai ketä jätetään hoitamatta, jos rahat eivät riitä?

Hyvinvointialue vuokraa kunnilta tilat kolmeksi vuodeksi, siis esimerkiksi terveysasemat, sosiaalitoimen vastaanotto- ja työtilat ja hammashoitolat. Mitä tiloille tapahtuu velvoitevuokra-ajan jälkeen? Yhdistelläänkö niitä tai lakkautetaan?

Aluevaltuustot päättävät myös esimerkiksi erilaisista asiakasmaksuista. Tähän asti kunnat ovat itse päättäneet vaikkapa hammashoidon maksuista, jotka ovat voineet vaihdella naapurikuntien välillä. Nyt asiakasmaksut yhtenäistetään.

Samoin pyritään yhtenäistämään palvelujen saatavuus. Jatkossa ei voi olla niin, että hoitoon pääsy riippuu siitä, millä puolella kuntarajaa sattuu asumaan. Yhtenä keinona tähän nähdään muun muassa etälääkärivastaanottojen lisääminen (Vaasa-lehti 5.1.22).

Väestö ikääntyy ja elää yhä vanhemmaksi. Samaan aikaan hoitavat ikäluokat pienentyvät ja työvoimasta on pulaa sekä hoitoalalla että pelastustoimessa. Tämänkin yhtälön ratkaisut Pohjanmaalla ovat aluevaltuuston käsissä.

Aluevaltuustot pääsevät pähkäilemään näiden visaisten kysymysten kanssa 1. maaliskuuta alkaen.

Sunnuntai on historiallinen päivä, Suomen ensimmäiset aluevaalit. Jatkossa aluevaalit järjestetään kuntavaalien yhteydessä, seuraavan kerran vuonna 2025.

Käytä siis valtaasi ja anna äänesi sunnuntain aluevaaleissa, jos et käynyt äänestämässä jo ennakkoon.