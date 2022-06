Ajasta, ajan kulusta ja sankareista

Viime aikoina olen miettinyt paljon aikaa ja ajan kulumista, kuten ehkä edellä kerrotusta jo huomasitte.

Olen nyt ollut yhden vuoden Vaasassa ilmestyvän kaupunkilehden päätoimittaja. Aloin heti uudistaa silloisen Ikkuna-lehden sisältöä tullessani päätoimittajaksi, ja suuri uudistus tehtiin viime syksynä, 1.9., jolloin lehden ulkoasu, rakenne ja nimi muuttuivat.

Mullistukset eivät päättyneet siihen, vaan sen jälkeen on esimerkiksi Vaasa-lehden verkkosivut uudistettu ja lehden painopaikka vaihtunut.

Koko vuosi on ollut opettelemista, sopeutumista, justeeraamista ja lehdellemme ja pienelle kahden hengen toimituksellemme sopivien käytäntöjen luomista.

Korvien välinen kovalevy on välillä ollut täynnä ja tiltissä. On ollut päiviä, jolloin minusta on tuntunut, että en pysty ottamaan vastaan enää yhtään uutta tiedonmurusta, enkä muista mitään edellisistäkään.

Vaasa-lehden lukijoilta tullut runsas, positiivinen palaute on auttanut jaksamaan työssä. Vieläkin, yhdeksän kuukautta uudistuksen jälkeen, saamme kehuja viikoittain. Lämmin kiitos niistä!