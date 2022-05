Demokratian perusta on sananvapaus

Kansainvälistä lehdistön- ja sananvapauden päivää vietettiin eilen tiistaina 3.5.

Vaikka juhlapäivä meni jo, on syytä muistaa, että meillä Suomessa vietetään oikeastaan joka päivä lehdistön- ja sananvapauden päivää.

Elämme maassa, jossa on riippumaton media, eikä ennakkosensuuria ole.

Lehtien toimitukset päättävät itse, mitä julkaistaan ja milloin, eikä kukaan määrää meitä, mitä saa julkaista ja mitä ei. Ei edes tämän maan hallitsija.

Tietysti lait otetaan huomioon ja faktat tarkistetaan, se kuuluu journalismiin.

Näin ei ole kaikkialla maailmassa. Ei tarvitse kuin katsoa itänaapuriin.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö julkaisee vuosittain kansainvälistä lehdistönvapausindeksiä. Valtiot sijoittuvat listalla sen perusteella, miten vapaasti toimittajat ja media saavat toimia ja miten poliittiset päättäjät kunnioittavat tätä vapautta.

Vuonna 2021 Venäjän sijoitus 180 maan joukossa oli 150. Kärjessä olivat Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska.

Tällä hetkellä Venäjän lehdistönvapaustilanne on vielä huonompi kuin viime vuonna.

Venäjällä vapaa media on ajettu ahtaalle ja monin paikoin joutunut lopettamaan toimintansa. Esimerkiksi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ei saa julkaista totuudenmukaisia uutisia. Jos niin tekee, voi joutua vuosiksi vankilaan. Traagista on, että totuuden salaaminen vie hengen toisilta ja tuo tuskaa monelle. Sota ja tappaminen on paljon muuta kuin ”erikoisoperaatio”.