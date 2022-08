Edvininpolun taikaa ja työvoimapulaa

Kun lapseni olivat pieniä, kävimme usein ulkoilemassa Vaasan Asevelikylässä Edvininpolulla.

Lapset kiipeilivät kivillä ja kilpailivat, kumpi huomaa ensimmäisenä seuraavan patsaan polun varrella.

Puusta, metallista ja kierrätysmateriaaleista patsaita polun ympäristöön tehnyt ITE-taiteilija Edvin Hevonkoski oli siihen aikaan vielä elossa. Monesti kävi niin, että lasten riemuksi polun varteen oli ilmestynyt uusia taideteoksia viime käyntimme jälkeen.

Sittemmin lapset ovat kasvaneet ja Hevonkoski on kuollut. Intomme Edvininpolun kiertämiseen on hiipunut, ja tuntuu, että esimerkiksi lehdissä ei Edvininpolkua nosteta enää esiin niin paljon kuin takavuosina.

Tässä Vaasa-lehdessä on kuitenkin iso juttu Edvininpolusta. Se on yksi monista ihanista, ilmaisista luontokohteista, joista voi nauttia Vaasan seudulla ympäri vuoden.

Ja polun patsaat, Tarja Halonen, 7 veljestä ja muut, riemastuttavat vuosittain uusia vaasalaisia sukupolvia.

Vaasa-lehden jakelussa on ollut kesän aikana jälleen ongelmia. Osa lukijoista on saanut lehden myöhässä, tai sitä ei ole tullut kotiin ollenkaan. Asiasta on valitettu muun muassa lehtemme Ruusut ja risut -palstalla.

Pulma on jokavuotinen. Monet lehtemme jakajista ovat opiskelijoita, jotka lähtevät kesäksi Vaasasta pois, ja muutkin jakajat haluavat pitää kesällä lomaa. Lisäksi koronatartuntojen ryöpsähtäminen jälleen kasvuun on vienyt jakajiakin sairauslomalle.

Jakeluyhtiö SSM Länsi-Suomesta kerrotaan, että monella alalla tuttu työvoimapula näkyy heilläkin.

Tuuraajia Vaasa-lehden ja mainoslehtisten jakajille ei yksinkertaisesti saada tarpeeksi.

Tämän vuoksi töissä kulloinkin olevat jakajat jakavat lehden ilmestymispäivänä keskiviikkona omat jakelualueensa ja hoitavat sitten torstaina jakelun niissä piireissä, joista jakaja on sillä viikolla puuttunut.

Tilanteen pitäisi korjaantua tässä syksyn tullen, kun loma-aika on ohi ja piirien vakiojakajat palailevat lomilta töihin.

Jos Vaasa-lehti jää toistuvasti tulematta kotiin, kannattaa tarkistaa, mitä lukee omassa kotiovessa tai postilaatikossa.

”Ei mainoksia” -tarra tai lappu tarkoittaa sitä, että tähän talouteen ei jaeta mainoksia, mutta Vaasa-lehti jaetaan. Lehtemme ei ole mainos, vaan journalistisesti toimitettu ilmaisjakelu- eli kaupunkilehti.

”Ei mainoksia eikä ilmaisjakelua” -tarra tai lappu tarkoittaa sitä, että tähän talouteen ei jaeta edes Vaasa-lehteä.

Kerrostaloissa lehti voi jäädä jakamatta koteihin, jos alaoven lukko tai koodi on vaihdettu, eikä siitä ole ilmoitettu jakeluyhtiö SSM Länsi-Suomeen. Silloin Vaasa-lehden jakaja ei pääse sisään taloon. Tällöin asukkaiden tulee olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään, jonka tehtävä on ilmoittaa uusi koodi tai toimittaa talon uusi avain jakeluyhtiöön.

Eräissä taloyhtiöissä Vaasassa on esimerkiksi pihan autokatoksessa tai muussa suojaisassa paikassa laatikko, johon jakaja jättää sovitusti niput Vaasa-lehtiä ja mainoksia. Kukin asukas käy sieltä hakemassa lehtensä.

Ei pässimpi idea, minun mielestäni. Tätä voisi harkita muissakin taloyhtiössä.

Jos jakelussa on ongelmia, kannattaa soittaa suoraan jakeluyhtiöön. Numero on joka Vaasa-lehdessä sivulla 2, pääkirjoituksen viereisessä laatikossa.

Jos Vaasa-lehti jää tulematta kotiin, lehden voi noutaa noutopisteistä monesta marketista tai lukea ilmaiseksi näköis- eli digilehtenä osoitteessa vaasalehti.fi.