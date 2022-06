Hiilineutraali houkuttaa nuoria

Vaskiluodossa vietettiin viime viikolla Wärtsilän uuden teknologiakeskuksen eli STH:n avajaisia koko viikon.

STH:ssa rakennetaan laivamoottoreita, kuten Wärtsilä on tehnyt tähänkin asti. Vaasan kulttuurihistoriaan merkittävästi kuuluva laivan- ja moottorienrakennusperinne jatkuu siis yhä. Tätä merenkulun perinnettä esittelee Vaasan merimuseo, josta kerrotaan sivuilla 4–5.

STH on maailmanluokan tutkimus- ja tuotekehityskeskus, jossa kehitetään uusia polttoaineita laivamoottoreille esimerkiksi kasvirasvoista, jätteistä, ammoniakista ja vedystä.

Tavoitteena on, että tulevaisuuden laivat kulkevat kokonaan tai suureksi osaksi uusiutuvalla energialla. Wärtsilässä tehdään paljon muutakin kehitystyötä, ja kaiken toiminnan avainsana on dekarbonisaatio, joka tarkoittaa hiilestä irrottautumista.

Voit lukea lisää uudesta STH:sta tästä lehdestä sivulta 6.

Hiilidioksidipäästöjen yhteys ilmaston lämpenemiseen on tieteellisesti todistettu.

Fiksuille, koulunsa käynneille, tulevaisuuteen katsoville nuorille on päiväselvää, että päästöistä on päästävä eroon. Tai ainakin niitä on saatava vähennettyä tuntuvasti.

Me, vanhempi sukupolvi, olemme tottuneet kuluttamaan jopa tuhlaavasti, matkustamaan ympäri maailmaa ja esimerkiksi ajamaan bensa- ja dieselautoilla.

Meidän on erikseen mietittävä ja sisäistettävä, mikä kaikki tuottaa päästöjä, ja mitä niiden vähentäminen merkitsee esimerkiksi omalle elämäntavalle ja omille teoille.

Ilmaston lämpenemisellä taas on kiistattomasti todistettu yhteys maapallon hyvinvointiin, esimerkiksi eläimiin, kasveihin ja vesistöihin. Nuoret näkevät tämän selkeästi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla. Äärisääolosuhteet, kuten kuivuus, helleaallot, rankkasateet, tulvat ja maanvyörymät ovat yhä yleisempiä ympäri maailmaa.

Niiden seurauksena saattaa olla viljelysmaiden menetystä, eläinten kuolemista sukupuuttoon ja massiivisia pakolaisaaltoja.

Uutta aikaa ja ajattelua edustava STH houkuttelee myös nuoria töihin Wärtsilään.

Tänä kesänä yhtiö työllistää 500 kesätyöntekijää, joista suurin osa työskentelee Vaasassa.

Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa kertoi minulle, että kesätyön hakijoita oli tänä vuonna ennätysmäärä. Syitä siihen oli useita, arveli Mäntymaa.

Yksi merkittävä syy on se, että Wärtsilän tavoite, hiilineutraali tulevaisuus, on saavuttanut nuoret. Yhtiön imago on siis houkutteleva nuorten silmissä.

Toinen merkittävä syy on se, että upouusi toimipaikka houkutteli hakijoita.

Wärtsilä on Vaasan suurimpia työnantajia. STH:n esittelyssä kävi ilmi, että myös yhtiön vakituiset, ”vanhat” työntekijät ovat iloisia uudesta, varta vasten wärtsiläläisiä varten suunnitelluista tiloista. Uusiin, isoihin tiloihin pääseminen merkitsee heille entistä parempaa yhteistyötä eri liiketoimintojen ja tiimien kesken.

Merkittävä syy kesätyönhakijoiden runsauteen lienee myös yhteistyössä eri opinahjojen, esimerkiksi Vamian, Vaasan yliopiston ja Vamkin kanssa.

Kun opiskelija saa oman alansa harjoittelupaikan tai kesätyöpaikan, se antaa mahdollisuuden molemmille osapuolille näyttää, mitä osataan. Se voi olla ovi vakituiseen työpaikkaan.