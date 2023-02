Hyvä tahto ei pelasta kauppahallia

Vaasan keskustassa on huolestuttavan paljon tyhjiä liiketiloja – noin 70 kappaletta.

Sen päälle tulevat muut toimitilat, jotka on tarkoitettu esimerkiksi toimistokäyttöön. Vaikka 70 autiota myymälää on paljon, lähentelee Vaasan luku vasta kaupunkien keskiarvoa.

Tilanteeseen on monia syitä, kuten korona, jonka aikana asiointi ihmisten ilmoilla väheni rajusti. Monet rajoittivat kaupassa käyntejään ja siirtyivät verkkokauppaan. Koronan iskusta ei ole toivuttu. Sen päälle on tullut vielä huonolta näyttävä talouskehitys.

Inflaatio kurittaa kansaa. Niin elintarvikkeiden kuin muidenkin hyödykkeiden hinnat ovat nousseet huimasti.

Lisäksi asumisen hinta on kallistunut korkojen ja muiden asumiskulujen noustessa. Kuluttajilla ei ole rahaa käytössään yhtä paljon kuin muutama vuosi sitten, sillä palkankorotukset eivät päihitä inflaatiota ja hintojen nousuvauhtia.

Tässä tilanteessa shoppailu ei ole ykkösprioriteetti, kun on täysi työ tulla toimeen olemassa olevilla tuloilla.

Työeläkeyhtiö Elon ekonomisti Tiina Helenius sanoikin viime viikolla Vaasan yliopistolla sijoitusillassa, että inflaation shokkivaikutus näkyy lisääntyneenä kulutusluottojen käyttönä.

Toisaalta Helenius totesi, että talouden kasvuodotukset ovat olleet turhan negatiivisia. Onkin mahdollista, että taloudessa voisi mennä tänä vuonna paremmin kuin viime vuoden lopussa ennustettiin. Lisäksi on mahdollista, että ensi vuonna palataan normaali-inflaatioon.

Osassa hyödykkeitä hintojen nousu onkin jo laantunut, sillä tavara ei mene enää kaupaksi millä hinnalla hyvänsä. Yritysten varastot ovat kasvaneet, ja niiden pitää laskea hintoja, jotta tavara taas liikkuu. Silti talouden näkymät ovat sumeat.

Menipä taloudessa hyvin tai huonosti ja ovatpa syyt mitkä tahansa, kävelykierros Vaasan keskustassa herättää mietteitä ainakin ikääntyneissä vaasalaisissa.

He muistavat, kuinka erilainen tunnelma siellä oli muutama vuosikymmen sitten. Silloin riitti kuhinaa, ja Kauppapuistikollakin oli kivijalkamyymälöitä vieretysten.

Vaasa-lehdessä kannamme huolta Vaasan kauppahallin tilanteesta, jossa toimii tällä hetkellä kourallinen kauppiaita.

Ei ole kuin kymmenen vuotta siitä, kun kauppahalli pelastettiin näivettymiseltä erityishankkeella. Tällä hetkellä tilanne ei ole yhtä paha, mutta voi siihen luisua, jollei pian tehdä jotain.

Kauppahallin liikkeet eivät elä hyvästä tahdosta ja myötätunnosta kuukausia, saati vuosia. Sinne tarvitaan lisää asiakkaita, kassavirtaa ja liikkeitä. Tässä lehdessä kerrotaan kauppahallin tilanteesta ja Vaasa-lehden lukijoiden ideoista, mitä kauppahalliin voisi tulla.

Vaasan keskusta on mahtava paikka, ainakin teoriassa. Se on vilkasta ostoselämää varten tehty. Kukaan ei voi erehtyä sen sijainnista, sillä tori on hieno maamerkki.

Onneksi kauppakeskukset Rewell ja Espen eivät luovuta, vaan hankkivat aktiivisesti uusia liikkeitä poistuvien tilalle. Myös Kesko ja KPO uskovat keskustan vetovoimaan remontoimalla tilojaan siellä kymmenillä miljoonilla euroilla.

Tämä kertoo siitä, että Vaasaan kohdistuu paljon odotuksia. Toivottavasti toiveet toteutuvat, kuten keskustan asukasmäärän lisääntyminen ja akkutehtaiden tulo kaupunkiin.