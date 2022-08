Hyvästi vapaus, tervetuloa aikataulut – ja uudet bussilinjat

Kesä on ollut monelle ihanan rentoa aikaa ilman stressaavia aikatauluja. Vaikka vanhemmat ovat käyneet töissä, perheissä on silti eletty vailla minuuttiaikataulua, kun päiväkodit, koulut saati sitten harrastusrumba eivät ole alkaneet.

Mutta nyt ne alkavat. Kalentereihin on merkitty menoja ja pähkäilty kulkemisia.

Suoraan sanoen itseäni tässä kauden alussa vähän hirvittää, että miten tuosta kaikesta selviää. Mutta niinhän sitä on aina selvinnyt, vaikka arki on monena päivinä hyvin ohjelmoitua aamuseitsemästä iltakymmeneen.

Toivon kaikille reipasta mieltä ja sujuvaa arkea! Kyllä se siitä lähtee rullaamaan.

Aikataulutuksessa oma tärkeä roolinsa on joukkoliikenteellä, joka täällä on nyt uudistunut. Vaasan ja Mustasaaren yhteinen Lifti aloitti liikennöinnin uusine linjoineen heinäkuussa. Paljon on myllertynyt. Tällä viikolla tulivat voimaan talviaikataulut. Joillekin uudistus on tiennyt hyvää, toisille huononnusta. Joku iloitsee uudesta linjasta, toisen työmatka taas on hankaloitunut. Siitä on saatu lukea palautetta muun muassa tämän lehden Ruusut ja risut -palstalta.

Valituksia on tullut muun muassa siitä, että Koivulahdesta ei pääse varhain Vaasaan.

Paikallisliikennettä tuli Vaasan seudulla hoitamaan kilpailutuksen kautta ulkopuolelta Vekka Group, joka syrjäytti paikallisen toimijan, Wiik & Strömin Wasa Citybusin.

Seurasi ketjureaktio. Nyt Wiik & Ström voitti Oravais Trafikin aiemmin hoitamat Vähänkyrön ja Vöyrin linjat. Vastedes kaikki vuorot Vöyrille ajetaan Vähänkyrön kautta.

Olen ollut monesti kiitollinen, että reittiliikennettä Vaasasta ympäryskuntiin on, vaikka matkustajia välillä vähänlaisesti. Julkisella tuella se onnistuu. Niin pitääkin olla, jotta alueet pysyvät elävinä. Opiskelijat liikkuvat paikkakunnalta toiselle ja ympäryskunnista tullaan Vaasaan töihin. Itsestään selvää on, että Vähästäkyröstä pitää päästä monta kertaa päivässä keskustaan. Bussiyhteyksien pitää toimia hyvin myös Mustasaareen Sepänkylää kauemmaksikin, Isoonkyröön ja Maalahteen.

Toki julkinen liikenne palvelee suuria linjoja ja joukkoja, yksittäisiin tarpeisiin sitä ei räätälöidä.

Katsotaan, miten bussiliikenne nyt sesongin alkaessa lähtee sujumaan. Joka tapauksessa erittäin tarpeellista, että sitä kehitetään.