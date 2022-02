Ihana, kamala lumi

Mutta mennään hyviin puoliin! Psyykelle on parempi, kun lumi on valaissut maisemaa läpi pimeän kauden ja kutsunut liikkumaan ulkona. Sateinen, liukas tammikuu on pahinta, mitä tiedän.

Nyt hiihtolomien alkaessa löytyy talvista tekemistä kotopuolessakin. Uusimmassa lehdessä esittelemme ja testaamme kaupungin parhaita pulkkamäkiä. Laskiaisena mäkeen lähdetään ikään katsomatta.

Suosittelen myös kokeilemaan uusia hiihtolatuja. Itse olen satunnainen sunnuntaihiihtäjä. Olen tyytyväinen kauden suoritukseen, jos talvessa tulee sivakoitua vaikkapa 40 kilometriä: muutamana viikonloppuna 5 kilometriä ja hiihtolomalla sitten vähän enemmän.

Intoa lajiin voi saada, jos vaihtaa tutut maisemat uusiin. Lempilatuni on Vaskiluoto, joskin uusitussa reitissä on ollut vähän totuttelemista. Nyt, kun kierretään eri suuntaan, ihanat loivat laskut ovat kadonneet. Laskuja on tasan kaksi, ja molemmat päätyvät tiukkaan kurviin. Niissä saa jännittää ja keskittyä, että pysyy ladulla ja pystyssä.

Tuli piipahdettua myös Vöyrillä (lue juttu Vöyrin hiihtokeskuksesta verkkosivuilta tai lehdestä s. 9). Etukäteen kovat mäet ja nousut pelottivat, mutta lopulta kysymällä löytyi myös mukava, tasainen latu. Opasteet ja latukartat saisivat kyllä olla paremmat.

Olipa virkistävää katsella hiihtäessä eri maisemia. Vöyri on hyvä talviretkikohde koko perheelle. On eritasoisia hiihtolatuja, laskettelurinne ja hiihtolomalla myös kahvio auki.

Ympäri Vaasaa on hyviä, kaupungin ylläpitämiä latuja. Minulle on vinkattu myös Mustasaaren Koivulahden laduista. Ja Vaasan luksus: meren jäällä kaupungin edustalla on monenlaisia reittejä sekä hiihtäjille että kävelijöille.