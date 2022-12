Jouluinen tarina

Arkihuolesi kaikki heitä, sillä joulu, joulu tullut on.

Helpommin sanottu kuin tehty. Ennen joulun tuloa on vielä tuhat asiaa tehtävänä.

Eikä sen jälkeenkään saa kuin yhden ylimääräisen lepopäivän, sillä tänä vuonna joulu on viikonloppuna.

Viimeistään tapanina on taas valmistauduttava töihin.

Mutta viikonloppuna me käymme joulun viettohon herkutellen, lahjoja jakaen ja vaikkapa Nissepolkkaa tanssien.

Ja onpas äiti tai isä laittanut taas kystä kyllä, kun joulu on. Pöydästä löytyy varmasti monen jouluherkku ylitse muiden, kinkku eli sika – ellei se sitten istu pöydän päässä.

Ilouutinen on, jos tänä jouluna ei tarvitse ihmetellä, no onkos tullut kesä, kun maas’ on hanki monin paikoin, ja ainakin pohjoisessa on hanget korkeat, nietokset.

Valkea joulu on meille suomalaisille se ainoa oikea. Silloin lumi saa maiseman näyttämään satumaiselta ja maa on niin kaunis.

Jouluilta saa, ja saunassakin on jo käyty. Nyt sytytämme kynttilän, ja lasten kasvot loistavat odotuksesta.

Pian kuuluukin outoja ääniä. Jo kilisee, kilisee kulkunen – ja ovikello. Onkohan siellä Petteri Punakuonon Korvatunturilta tänne kiikuttama joulupukki, valkoparta, vanha ukki?

Joulupuu on rakennettu sopivaan paikkaan niin, että pukki voi istahtaa sen viereen ja tivata, kuka lahjan ansaitsee.

Marian poika saa lahjan ja kaikki muutkin, ennen kuin taas joulupukki matkaan jo käy.

Kun tulee jouluyö, juhlayö, joulukirkkoon on monen matka, vaikkei muuten kirkon penkkejä vuoden mittaan kuluttaisikaan.

Siellä istutaan kuin varpunen jouluaamuna lajitoverinsa kanssa, kyyhöttäen lähellä toista. Ja toivotaan, ettei vieressä istuva tartuta influenssaa tai koronaa.

Joulu saapuu jokaiselle, mutta moni yksinäinen ihmettelee, mistä löytyy joulumaa ja joulumieli. Seuraa saattaa pitää vain radio, jossa laulaa John Lennon Happy Xmas (War is over).

Tulkoon joulu jokaiselle Vaasa-lehden lukijalle, ja loistakoon sinullekin tähti tähdistä kirkkain!

PS: Kuinka monta viittausta joululaulujen nimiin löysit tekstistä? Niitä on 28.