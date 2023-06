Kaupunkilehden kulissien takana

Vaasa-lehti ilmestyy kerran viikossa ja sitä jaetaan ilmaiseksi koteihin Vaasassa, Mustasaaressa, Laihialla, Vöyrillä, Maalahdessa ja Isonkyrön Tervajoella.

Se, että lehti on lukijoille ilmainen, on mahdollista siitä syystä, että lehdessämme on maksullisia ilmoituksia.

Yhdeltä näkökantilta katsoen kaupunkilehden teko on bisnestä. Koska Vaasa-lehteä ei voi tilata, meille ei kerry tilausmaksuja. Elämme siis mainoksista.

Mainosten määrä määrittää sen, kuinka suuri lehti on kulloinkin. Pitelet käsissäsi tuhtia lukupakettia, koska juhannusviikolla esimerkiksi ruokakaupat ilmoittelevat tarjouksistaan. Ilmoituksia on nyt paljon. Jos ilmoituksia jollain viikolla on vähemmän, on lehtikin ohuempi.

Mainoksista saatavien tulojen on katettava lehden paperi-, paino- ja jakelukustannukset.

Esimerkiksi paperin hinta on noussut huimasti, kuten monien muidenkin hyödykkeiden hinnat, ja bensa on kallista. Eivätkä jakajatkaan vapaaehtoistyönä Vaasa-lehteä jaa, vaan heille maksetaan palkkaa.

Jos Vaasa-lehti ilmestyisi vaikkapa kaksi kertaa viikossa, kuten moni lukija on toivonut, olisivat edellä mainitut kulut kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna. Ilmoituksia tarvittaisiin huimasti enemmän kuin nykyään, jotta toiminta olisi kannattavaa.