Kesää ei ole pakko suorittaa

Viimeistään tällä viikolla Suomi alkaa viettää kesälomaa, sillä perinteisesti juhannukselta alkaa vilkkain lomakausi.

Suuri osa työelämässä olevista pyrkii ajoittamaan lomansa juuri keskikesään, ja pian alkavan heinäkuun lomaviikoista on saatettu talven mittaan jopa hieman kisailla ja taktikoida työpaikoilla.

Syykin on selvä: Tilastojen mukaan heinäkuussa Suomessa on eniten kuumia, joskin myös sateisia päiviä, ja luonto on kukkeimmillaan.