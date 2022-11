Kiinnostavia poimintoja talousarviosta

Vaasa investoi jälleen ensi vuonna paljon, noin 65 miljoonalla eurolla. Kaikkeen eivät omat rahat riitä. Kaupunki ottaa uutta velkaa noin 30 miljoonaa.

Investoinneista suurimmat summat menevät parin edellisvuoden tapaan Laajametsän akkuteollisuusalueen infrastruktuurin rakentamiseen, 7,8 miljoonaa euroa, ja sataman kehittämiseen, muun muassa ruoppaukseen, 4,7 miljoonaa. Vaasan Veden putkien uudistamiset ja hankkeet nielaisevat 10,4 miljoonaa.

Katuverkkoa rakennetaan ja korjataan 5,4 miljoonalla ja pyöräteitä 2,7 miljoonalla eurolla. Jokakeväiseen valituksen aiheeseen, hiekanpoiston nopeuttamiseen, varataan noin 125 000 euroa aiempaa enemmän.

Torin kehittämiskilpailu ratkesi vastikään. Ensi vuonna toriremonttia suunnitellaan noin 300 000 eurolla, ja vuosina 2024–26 rakennustöihin on varattu 1,5 miljoonaa per vuosi.

Sundomin koulun laajennus on ensi vuoden suurin yksittäinen rakennushanke, 3,3 miljoonaa euroa. Palosaaren koulun muuttamiseen päiväkodiksi on ensi vuodeksi varattu 250 000 euroa suunnittelurahaa. Rakentaminen ajoittuu vuoteen 2024, ja toiminta voisi alkaa vuonna 2025. Suunnilleen sama aikataulu on Kasarmialueella kahden kasarmin muuttamisessa päiväkodeiksi.

250 000 euroa on varattu myös Kaarlen kentän uusimiseen ensi vuonna, koska Vaasassa järjestetään Kalevan kisat 2024. Viheralueiden kohentamiseen on varattu 0,5 miljoonaa aiempaa enemmän. Sillä saadaan tehtyä esimerkiksi Onkilahden liikennepuisto.