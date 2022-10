Kiitos 27 minuutista joka viikko

Kuka kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse? Näin kuuluu vanha sananlasku, ja minä olen nyt se kissa.

Nimittäin runsas pari viikkoa sitten julkaistiin Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) tuore raportti. Sen mukaan Vaasa-lehteä lukee keskimäärin 50 000 ihmistä joka viikko painettuna lehtenä. Se on huikea luku!

Jos lasketaan mukaan verkkosivullamme yksittäisiä juttuja tai digi- eli näköislehteä lukevat, Vaasa-lehti tavoittaa viikossa keskimäärin 54 000 silmäparia.

Suuri kiitos teille, rakkaat lukijat ja arvoisat ilmoittajat!

Virkani puolesta minulla on ollut jo runsaan vuoden ajan ilo vastaanottaa lukijoiden kiitoksia Vaasa-lehdestä, jota kuulemma innokkaana odotetaan postiluukusta joka keskiviikko.

Kun lehdestä tykätään ja sitä luetaan, lehdestä kiinnostuvat myös ilmoittajat. Tällä tavalla syntyy itseään toteuttava positiivinen kierre.

Suomen mediakentän lehtikohtaiset luvut löytyvät Media Audit Finlandin avoimilta verkkosivuilta. Sopii käydä vilkaisemassa.

Lukijatutkimuksesta saa selville yllättävän tarkkoja tietoja. Esimerkiksi:

Vaasa-lehden lukijoista äidinkieleltään suomenkielisiä on noin 71 ja ruotsinkielisiä noin 29 prosenttia.

Lehteämme lukevat kaikenikäiset ihmiset, mutta 37 prosenttia lukijoista on yli 65-vuotiaita.

Suurin osa, 42 prosenttia Vaasa-lehden lukijoista, asuu kahden hengen talouksissa, ja seuraavaksi eniten on yksin asuvia.

Joka neljännellä lukijoistamme on koira tai montakin koiraa, mutta kissa on vain 16 prosentilla lukijoista.

Omakotitalossa asuu yli puolet lukijoistamme, 53 prosenttia, kun taas kerrostaloasukkaita on 27 prosenttia. Auto tai kaksi on 81 prosentilla lukijoistamme.

62 prosenttia lukijoistamme sanoo, että on kiinnostunut oman paikkakunnan asioista ja tapahtumista. Tämä on meille sydämenasia Vaasa-lehden toimituksessa, juuri näistä me pyrimme kirjoittamaankin.

Vaasa-lehden lukijat ovat kiinnostuneita myös esimerkiksi hyvinvoinnista ja terveydestä (59 prosenttia), luonnossa liikkumisesta (50), urheilusta ja liikunnasta (46), rakentamisesta ja remontoinnista (45), kulttuurista (32), käsitöistä (31) ja autoista ja moottoriajoneuvoista (27). Näiden mieltymysten analysoiminen on tärkeää mediamyyjillemme, jotka myyvät ilmoitustilaa Vaasa-lehteen. Ilmoittajille on tärkeää tietää, että lukijat ovat kiinnostuneita ilmoittajien tuotteista.

Koska kaupunkilehtemme on ilmaisjakelulehti, me emme saa tilausmaksuja lukijoilta, vaan elämme ilmoituksista. Ilahduttavasti sekä lukijat että ilmoittajat ovat ymmärtäneet, että Vaasa-lehti on kokonaisuus.

Kahden hengen toimituksessa emme ehdi aina kirjoittaa esimerkiksi kaikista tulevista tapahtumista Vaasan seudulla. Mutta ilmoituksista lukijat löytävät niistä tietoa.

KMT-raportissa minua ilahduttaa erityisesti tieto Vaasa-lehden lukuajasta. Se on keskimäärin 27 minuuttia viikoittain. Se on hieno luku hektisenä nykypäivänä, kun kellään ei tunnu olevan aikaa mihinkään. Moni lukee lehden kannesta kanteen.

Kun te lukijat annatte noin paljon arvokkaasta ajastanne lehdellemme, meillä toimittajilla riittää motivaatiota tehdä teille ihmisläheisiä, kiinnostavia juttuja.