Loma on parasta palautumista

Suomessa alkaa lomakausi perinteisesti juhannuksesta. Kesäkuun loppu ja heinäkuu ovat toimistoissa, virastoissa ja monilla muilla työpaikoilla hiljaiselon aikaa.

Meillä Vaasa-lehdessä ei ole hiljaista, vaan hyvinkin vilkasta, sillä kaupungissa ja lähiseudulla tapahtuu paljon koko ajan ja erityisesti kesäaikaan. Niinpä Vaasa ilmestyy joka viikko kesälläkin.

Toki toimituksessa ja mediamyynnissäkin vietetään kesälomat. Osa onkin jo lomalla, ja loput odottavat ja suunnittelevat jo hartaasti omia lepoviikkojaan.

Lomaa kannattaakin suunnitella ja valmistautua siihen, ikään kuin kääntää aivot loma-asentoon.

Asiantuntijat neuvovat kirjoittamaan ylös ennen lomalle lähtöä, mitkä hommat ovat kesken, mitkä voi jakaa muille oman loman ajaksi, ja mistä työ jatkuu loman jälkeen. Silloin ne saa itsestä ulos ja voi unohtaa loman ajaksi.

Kun tulee tunne, että työt ovat hallinnassa, stressi vähenee.

Kesäloma on useimmille vuoden pisin lomajakso. Se on parasta aikaa palautumiselle kuormittavan työvuoden jälkeen.

Ja vaikka työtään ei kokisi erityisen kuormittavaksi, mielelle tekee hyvää päästä vähäksi aikaa irti työasioista ja arjen rutiineista. Jo lyhytkin loma antaa lisää energiaa ja auttaa jaksamaan.

Loman aluksi moni lähtee mökille tai matkalle, joka tapauksessa pois kotoa. Silloin tuntuu, että pääsee paremmin lomatunnelmaan ja irtautumaan työminästään.

Erityisen tärkeäksi maisemanvaihdos lomalla on tullut korona-aikana, kun moni on tehnyt ja osa tekee yhä töitä ainakin osittain etänä.

Jos maisemanvaihdos lomalla ei ole mahdollista, kannattaa kotona ainakin laittaa tietokone, työpuhelin ja muut työvälineet piiloon kaappiin loman ajaksi. "Poissa silmistä, poissa mielestä" on tässä tapauksessa vain hyväksi.

Jokaisella on oma tapansa viettää lomaa. Kannattaa miettiä, mikä tuottaa juuri sinulle mielihyvää ja yrittää tehdä sitä. Perheessä on syytä keskustella, millainen loma tuntuu hyvältä kaikista, vaikka tarpeita on erilaisia.

Joku haluaa esimerkiksi siivota vaatekaappinsa tai autotallin, nähdä heti työnsä jäljen ja järjestää omia ajatuksiaan siinä samalla. Toiselle sama tehtävä tuntuu kurjalta rasitukselta.

Sama koskee vaikkapa mökkiremontin tekemistä tai lomareissua sukulaisten luo. Toiselle se voi olla kovasti odotettu ja rentouttava, toiselle kauhistus.

Tärkeää on, että lomaa ei aikatauluta eikä lataa liian täyteen tekemistä. Suorittaminen tuo vain stressiä, jota tämän päivän työelämässä on jo kylliksi. Lomalla kannattaa varata aikaa myös pelkkään olemiseen.

Rentouttavaa lomaa niille, joilla se alkaa, ja hyvää juhannusta kaikille Vaasa-lehden lukijoille!