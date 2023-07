Mökkeilyn jälkeen tapahtumat kutsuvat

Voin lohduttaa kaikkia lomalta palaavia, että ensimmäisen päivän pöllähtämisen ja shokin jälkeen kaikki alkaa sujua – kuten siinä aina käy.

Minulla työ on uusi, mutta Vaasa-lehtihän on onneksi jo tuttu, kun aiemmin olin lehdessä toimittajana vuoden. Lisäksi tunnen talon, työkaverit, it-järjestelmät... Silti on paljon uutta opittavaa. Olen jo huomannut, että päätoimittajan työssä on paljon sellaista, jota tavallinen toimittaja saati lukija ei näe.

Vaikkapa nyt ensimmäisellä viikolla tarkistin ja laskin lukijakilpailun oikeita vastauksia ja arvoin onnekkaat voittajat.

Seuraavaksi alan viedä eteenpäin ja toteuttaa syksyksi tehtyjä suunnitelmia. Kaikenlaista kivaa onkin luvassa – niistä kerromme myöhemmin.

Yritän myös pitää mielessä, että muu elämä ei lopu töiden alettua. Iltaisinkin ehtii tehdä kaikenlaista. Kävin ajelemassa Jungsund–Koskö–Karperö-reittiä. Tuli vastaan paljon mielenkiintoista: kyläkahvila, sisustuspuoti, grilliravintola ja paljon kauniita taloja pihoineen, rannikon maaseutua kauneimmillaan.

Ja kun on ollut koko loman mökkihöperönä, nyt on ihanaa osallistua tapahtumiin ja nähdä ihmisiä: pihakirppistapahtuma idyllisissä pihapiireissä Sulvalla, kaupunginorkesterin loistava puistokonsertti, Vaasa-festivalkin lähestyy.

Ihania kesäpäiviä lomailijoille ja tsemppiä teille, jotka olette palaamassa arkeen. Erityisen lämpimät ajatukset kaikille teille, jotka aloitatte jotain uutta ja jännittävää ja haastatte itseänne ihan uudella tapaa!