Maailmanluokan tuotteita Vaasasta

Pääsin viime perjantaina todistamaan tapahtumaa, joka oli harvinainen Vaasassa, koko Suomessa ja koko maailmassa.

Vaasan satama-altaaseen laskettiin kahden nosturin voimin maailman tehokkain vedenalainen muuntaja viikon kestävää testausta varten.

Sen jälkeen muuntaja matkustaa kauas Norjanmerelle. Siellä sen lopullinen sijoituspaikka on 120 kilometrin päässä Norjan rannikolta, meressä noin 850 metrin syvyydessä, kaasukentällä nimeltä Ormen Lange.

Energiajätti Shellin operoimalta, merenalaiselta kaasukentältä kerätty kaasu jalostetaan Norjassa ja siirretään käytettäväksi Isossa-Britanniassa. Prosessissa tarvitaan sähköä.

Muuntajia tarvitaan, jotta sähköä pystytään siirtämään pitkiä matkoja paikasta toiseen.

Mereen lasketun, maailman tehokkaimman muuntajan teho vastaa noin 20 000 asukkaan sähkönkulutusta. Sen verran asukkaita on esimerkiksi Mustasaaren kunnassa.

Veteen upotetusta laitteesta en sinänsä ymmärtänyt, mitä ne kaikki putket ja piuhat ja vipstaakit siinä isossa, 55 000 kiloa painavassa möltissä oikein olivat.

Mutta laitteen merkityksen ymmärsin oikein hyvin.

Katselin 100-prosenttisesti Vaasassa suunniteltua ja valmistettua tuotetta, jonka mahdollistaa teknologia, jota on kehitetty Vaasassa jo 1980-luvulta lähtien.

Erikoistekniikassa kehitysprojektit ovat pitkiä. Ensimmäinen vedenalainen muuntaja otettiin käyttöön vuonna 2000.

Muutama vuosi sitten tapahtuneen yrityskaupan jälkeen erikoismuuntajat ovat nykyään Hitachi Energyn tuotteita. Mutta ne suunnitellaan ja valmistetaan yhä siellä, missä tuotekehitys alkoi 40 vuotta sitten, entisellä ABB:n muuntajatehtaalla Vaasan Strömberg Parkissa.

Yhteistyö ABB:n ja Hitachi Energy välillä on tiivistä, ja myös ABB:n laitteistolla ja suunnittelulla on merkittävä osuus Ormen Lange -projektissa.

Tällä hetkellä Hitachi Energy on maailman suurin muuntajien valmistaja. Vaasan-tehtaalta valmistuu keskimäärin yksi muuntaja joka päivä. Suurin osa niistä on vientituotteita.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan merelle rakennettavien tuulivoimaloiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti 15-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Vaasassa valmistettavat vedenalaiset muuntajat voidaan kytkeä merenalaisten kaasukenttien lisäksi merellä toimiviin tuulipuistoihin.

Koko maailmanlaajuisen Hitachi-yhtiön erikoismuuntajien kehittäminen ja valmistaminen on keskitetty Vaasaan, jossa on noin 500 työntekijää. Henkilöstömäärältään Hitachi Energy on Vaasan neljänneksi suurin yritys.

Vedenalaisia erikoismuuntajatoimituksia on tehty Vaasasta 2000-luvun aikana yli 40. Ormen Langelle menevään toimitukseen kuuluu kaksi vedenalaista syvänmeren muuntajaa ja seitsemän muuta muuntajaa.

Syvänmeren muuntajia ei ihan joka heppu pysty suunnittelemaan eikä valmistamaan. Ne vaativat huippuosaamista.

Sähkösuunnittelun lisäksi tarvitaan paljon mekaanista suunnittelua ja esimerkiksi materiaalitestejä, koska olot syvällä merenpohjassa ovat vaikeat esimerkiksi paineen ja merivirtojen takia.

– Toiset menevät kuuhun, mutta me menemme merenpohjaan, kuvaili Hitachi Energyn Vaasan muuntajatehtaan liiketoimintajohtaja Toni Koskinen mediatilaisuudessa.

Hieno vertaus vakuutti minut siitä, että Vaasassa tehdään maailmanluokan työtä.