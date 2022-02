Mikä on juuri sinulle tärkeä uutinen?

Mikä on uutinen?

Tämä on peruskysymys journalismin alkeiskurssilla, mutta sitä kannattaa pohtia itse kunkin tykönään.

Perinteinen vastaus on, että uutinen kertoo jotain uutta tietoa ajankohtaisesta tai yleisesti tärkeästä aiheesta, ja se kiinnostaa yleisöä laajasti.

Sanomalehdet kertoivat maanantaina, että pääministeri sanoo, että koronarajoituksista on luovuttava helmikuun aikana. Se on uutinen.

Koronarajoitukset ovat koskettaneet suomalaisia eri tavoin jo pitkään, ja jos niistä aiotaan luopua, se on ajankohtainen asia ja kiinnostaa yleisöä laajasti.

Entäpä iltapäivälehden otsikko: Missi on kyllästynyt korona-arkeen.

Onko se uutinen?

Onko missin sanomisen raportointi yhtä tärkeää kuin pääministerin? Ketä kiinnostaa, että takavuosien missi on kyllästynyt korona-aikaan, kun on joutunut viettämään viikonloppuja kotioloissa? Niinhän me kaikki olemme! Silti tästäkin on löytynyt lehteen jutunjuurta.