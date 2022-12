Mitä helpompaa jätteiden lajittelu on, sitä tarkemmin sitä tulee tehtyä

Rantakatu 30:ssä oli sunnuntaina usean asunnon esittely.

Entisiä keskussairaalan henkilökunnan asuntoja peruskorjataan kovan rahan asunnoiksi merinäköalalla. Esittely herätti kiinnostusta, väkeä oli paljon liikkeellä.

Joissakin huoneistoissa oli jo keittiökalusteet paikoillaan. Tarkastelin erityisesti sitä, miten jätteiden lajittelun on ajateltu järjestyvän.

Näytti siltä, että keittiökalustesuunnittelijat eivät ole pysyneet perässä kiristyvissä lajittelumääräyksissä. Ne vaikuttavat suoraan meidän tavallisten keittiön käyttäjien toimintaan.

Mitä helpompaa lajittelu on, sitä tarkemmin sitä tulee tehtyä. Jätteiden lajittelu on saatava toimivaksi niin uusissa keittiöissä kuin vanhaa uusittaessa. Lajiteltaville jätteille on oltava oikeankokoiset astiat, ja niille pitää löytää käytännöllinen sijoituspaikka.

Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen kannattaa. Siinä säästetään luontoa ja kustannuksia.