Monikielisyys tuo freesiä ilmapiiriä

Vaasan muuttotappio pohdituttaa ja huolettaa. Tilastoja ei ole ihan helppo tulkita, eikä varsinkaan löytää syitä numeroille. Pahimmillaan voidaan hutkia, mistä ei ole hyötyä kenellekään.

Kielikysymys on noussut esiin, mutta siihen en kyllä ihan usko. Vaasan seudulla elää tyytyväisinä kaikenkielisiä. Kieli on vain kommunikaatioväline, kuten Mari Pohjanheimo-Kivi muistuttaa kolumnissaan (s. 21).

Kun Vaasa profiloituu yhä enemmän monikielisenä ja kansainvälisenä, on vain hyvä, että täällä on totuttu toimimaan jo aikojen alusta kahdella kielellä.

On kuitenkin herkällä korvalla kuunneltava opiskelijoita ja työntekijöitä, jotka miettivät seuraavia siirtojaan. Integroituminen yhteisöön on avainasemassa. Paikkakunnan sisäänpäinlämpiävyys on pahasta.

Omilta opiskeluajoilta tiedän, että vain murto-osa jäi Vaasaan töihin. Minä jäin, sillä tykkäsin Vaasan kaksikielisestä ilmapiiristä ja meren tuomista freeseistä tuulista. Vaasa oli (ja on edelleen) kokoaan suurempi kaupunki – ja mikä kulttuuriskene!

Toki asiaa auttoi myös se, että oli ollut mielekkäitä kesätyöpaikkoja ja monenlaisia projekteja opintojen ohessa. Ne saivat kiinnittymään seutuun ja varmistivat, että töitä on myös valmistumisen jälkeen. Muuten yliopistolla jää helposti vähän irralleen muusta kaupunkiyhteisöstä.