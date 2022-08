Monta aihetta hienoon juhlatunnelmaan

Meillä Vaasa-lehdessä on tällä viikolla monta aihetta juhlaan.

Ensinnäkin uudistunut kaupunkilehtemme on ilmestynyt nyt yhden vuoden ajan.

Ikkuna uudistui Vaasaksi viime syksynä, ja ensimmäinen Vaasa-lehti ilmestyi 1.9.2021.

Synttäripäivän lähestyessä olikin sopiva hetki kysyä lukijoilta, mitä mieltä Vaasan seudun lukijat ovat vuoden ikäisestä lehdestä.

Saimme tulokset viime viikolla, ja ne ovatkin toinen syy juhlafiiliksiin.

Digitalist Groupin toteuttama lukijatutkimus kertoo, että Vaasa-lehti luetaan joka viikko (74 prosenttia vastaajista) tai lähes joka viikko (13 prosenttia).

Ja lehti luetaan kannesta kanteen tai lähestulkoon kokonaan. Näin vastasi yhteensä 68 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Lehteämme pidetään tärkeänä paikallisten ilmiöiden kertojana, ja lehdessämme on mielenkiintoista luettavaa. Näin ajattelee yli 90 prosenttia lukijoista.

Minulle nämä tulokset kertovat siitä, että vuosi sitten tehty kaupunkilehtiuudistus on onnistunut, ja Vaasa on tärkeä lukijoille.

Toki olen tämän jo päätellyt vuoden mittaan saamastani palautteesta ja kaikista niistä kiitoksista, joita yhä edelleen tulee toimitukseen, vuosi lehtiuudistuksen jälkeen.

Ja se on ihanaa!

Kiitokset kannustavat ja auttavat jaksamaan työssä, jota me lehtemme pienessä, kahden hengen toimituksessa teemme antaumuksella ja panemalla itsemme ja koko persoonamme likoon.

Lukijatutkimuksessa kysyimme erikseen myös sitä, miten suosittuja eri palstamme tai sivumme ovat.

Suosituin palstamme on yhä Ruusut ja risut. Sen lukee aina tai lähes aina 47 prosenttia lukijoista.

Sama tulos on saatu kaupunkilehtemme lukijatutkimuksissa aiempinakin vuosina.

Ilahduttavaa on, että myös pääjuttuaukeama (s. 4–5) ja pääkirjoitus nousevat korkealle.

Pääjuttuaukeaman lukee aina, lähes aina tai aika usein 86 prosenttia ja pääkirjoituksenkin 76 prosenttia vastaajista.

Myös Menot-sivu ja viikoittain eri kirjoittajan kirjoittama kolumni ovat luetuimpien palstojen kärkisijoilla.

Synttäriviikon ja lukijatutkimuksessa saadun hyvän arvosanan lisäksi kolmas syy kaupunkilehtemme juhlatunnelmaan on Vaasa Meet and Eat.

Se on kaupunkilehtemme yhdessä vaasalaisravintoloiden kanssa järjestämä ravintolatapahtuma, jota vietetään ensi kertaa tulevana viikonloppuna. Tapahtumalla on tosin 10-vuotinen perinne, sillä se on entinen Ikkuna-festivaali.

Järjestimme keväällä tapahtuman nimestä ensin lukijakilpailun, jossa sai ehdottaa tapahtuman nimeä, ja sitten vielä lukijaäänestyksen, jossa sai äänestää suosikkiaan viiden nimiehdotuksen joukosta. Nimi, joka sai lukijoilta eniten eli noin kolmanneksen äänistä, tuli valituksi tapahtuman nimeksi.

Lukijoiden painavilla mielipiteillä oli siis merkitystä tässäkin asiassa!

Näin juhlatunnelmissa haluamme jälleen kuulla lukijoiden mielipiteitä.

Nyt kysymme, mikä on Vaasan kaunein rakennus ja millä perusteella. Kyselyyn on ohjeet sisäsivulla.

Kannattaa lukea jälleen tämäkin Vaasa kannesta kanteen! Kiitos kaikesta palautteesta!