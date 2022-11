Monta syytä, miksi ei kiinnosta

Äänestysprosentti on pyöreä 0 niissä seurakunnissa, joissa seurakuntavaaleja ei järjestetä ollenkaan. Syynä on se, että paikkoja kirkkovaltuustoon on sama määrä kuin ehdokkaita on saatu haalittua. Näin päädyttiin sopuvaaliin tänä vuonna esimerkiksi Maalahden uudessa, kaksikielisessä seurakunnassa ja Mustasaaren Raippaluodon seurakunnassa.

Mistä tämä kertoo? Paljon on tehtävä, jotta vaalit saataisiin kiinnostavaksi ja demokratia toimimaan.