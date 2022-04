Musiikki on hyvää tekevää terapiaa – Pannaan laulu soimaan ja jalalla koreasti

Muutama viikko sitten STT uutisoi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osaston tutkimusryhmästä, joka tutkii musiikin yhteyttä ikääntymiseen ja kuntoutumiseen.

Tutkijat ovat todenneet, että muistisairailla säännöllinen musiikinkuuntelu ja erityisesti yhdessä laulaminen voivat tukea muistin toimintaa ja mielialaa, varsinkin sairauden alkuvaiheessa.

Musiikilla on todettu olevan positiivinen vaikutus myös muun muassa kipupotilaiden hoitoon ja aivoinfarktipotilaiden kuntoutumiseen.

Yhtä positiivisia vaikutuksia on tanssilla. Se on hyvää liikuntaa, virkistää mieltä ja kehittää tunteiden säätelyä. Se tukee myös esimerkiksi aivovammapotilaiden kuntoutumista.

Hiljattain 95 vuotta täyttänyt Aira Samulin, tanssin grand old lady, sanoi eräässä haastattelussa, että tanssi on terapiaa, eikä voi tanssia väärin. Hänen mielestään jokainen on tanssiessaan kaunis.

Pannaan siis laulu soimaan ja jalalla koreasti aina, kun vain mahdollista! Ihan omaksi parhaaksemme. Hyvää vappua!