Naisetkin ansaitsisivat muistokadut Vaasaan

Miksi Vaasassa ei ole yhtään katua nimetty kenenkään tunnetun naisen mukaan? Asia nousee esiin julkisessa keskustelussa tasaisin väliajoin.

Vaasassa on useita katuja, jotka on nimetty tunnettujen henkilöiden mukaan. He ovat kaikki miehiä.

Meillä on esimerkiksi Hedmaninkatu Huutoniemellä, Pohjanmaan museon perustajan, kaupunginlääkäri Karl Hedmanin mukaan.

Duvaldtintie Vaskiluodossa on nimetty merkittävän keräilijän ja lahjoittajan Gustaf Duvaldtin mukaan, ja Levoninkatu Palosaarella on saanut nimensä Vaasan höyrymyllyn ja puuvillatehtaan perustajan, August Alexander Levónin mukaan. Lisää esimerkkejä löytyy tämän viikon pääjutustamme sivuilla 4–5.

Esityksiä on kyllä tehty, että katuja nimettäisiin tunnettujen vaasalaisten naisten mukaan. Esimerkiksi Vaasan suomalainen naisklubi esitti kaupungin kaavoitukselle vuonna 2017 kuuden väylän nimeämistä naisten mukaan (Pohjalainen 17.3.2017), mutta esitys ei johtanut mihinkään.

Klubilaiset esittivät esimerkiksi, että Eeva Kaupin tie sijoitettaisiin Vanhan Vaasan sairaalan alueelle. Psykiatri, lääkintöneuvos, kansanedustaja Eeva Kauppi toimi Vanhan Vaasan sairaalan johtavana ylilääkärinä vuosina 1963–92.

Yhdistyksen esityksen mukaan oman kadun, polun tai puiston koti- tai synnyinkaupunkiinsa ovat ansainneet myös vähäosaisten ja vankien auttaja Mathilda Wrede, Suomen ensimmäinen hovioikeuden naispresidentti Ritva Hyöky, kirjailija Venny Kontturi, taiteilija Lyyli Visanti (o.s. Myntti) ja Vaasan oopperan perustaja, professori Irma Rewell.

Minä ehdottaisin kahta muutakin nimeä. Vaasalainen Julia Widgrén oli suomalaisen valokuvauksen naisuranuurtajia. Hän oli erittäin monipuolinen kuvaaja, jolla oli oma valokuvaamo Vaasassa lähes 40 vuotta, aikana, jolloin naiskuvaajia ei paljon ollut.

Mielestäni oman muistokadun Vaasaan on ansainnut myös konsulinna Tulla Moe, joka oli intohimoinen taiteen ystävä, auttoi köyhiä lapsia ja heidän perheitään ja harjoitti hyväntekeväisyyttä.

Paikallisesti tunnettujen henkilöiden mukaan nimetyt kadut ovat yhteistä kulttuurihistoriaamme ja siksi tärkeitä.

Usein nuo ”kaikkien” tuntemat henkilöt ovat tulisieluisesti kehittäneet omaa alaansa eteenpäin, olleet tienraivaajia tai saaneet aikaan jotain jälkipolvillekin merkityksellistä.

Eri sukupolvet muistavat ja arvostavat eri henkilöitä. Ymmärrettävästi pitää olla painavat perusteet, miksi joku ansaitsee nimikkokadun.

Joskus käy niinkin, että merkittävä tai tunnettu henkilö ei vuosikymmenien päästä olekaan enää kovin merkittävä. Kuka muistaa esimerkiksi, kenen mukaan on nimetty Vanhassa Vaasassa sijaitseva Thölberginkatu?

Vaasan kaupungilla on ollut vuodesta 1938 lähtien nimitoimikunta, sittemmin kaavoituksen nimiryhmä, joka miettii kaduille nimiä.

Merkkimiesten mukaan nimetyt kadut on nimetty aikana, jolloin naisasialiike ei ollut vielä herännyt.

Epätasa-arvoinen tilanne ei tunnu vaivaavan nykyisiä nimistä päättäviä. Kaupungin kaavoitusarkkitehdit kertovat jutussamme, että kadunnimiä ei voi mennä muuttamaan kevein perustein. Kuten vain sillä perusteella, että uusi muistonimi viittaisi merkittävään naiseen.

Ehdotan, että seuraavan uuden asuinalueen neitseelliset kadut nimetään merkittävien vaasalaisnaisten mukaan!

Vaan eipä taida naisasia olla julkisessa keskustelussa nyt kovin pinnalla. Nyt lyödään rumpua seksuaali- ja muiden vähemmistöjen puolesta. Esimerkiksi Pride-tapahtumia järjestetään näyttävästi ympäri maata, tällä viikolla Vaasassa.

Ja niin, se Thölberginkatu! Se on saanut nimensä Vaasassa 1700-luvulla kauppiaana ja raatimiehenä toimineen Nils Thölbergin mukaan.