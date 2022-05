Puhkikulunut sinkkisoikko odottaa taimia

Aluksi ei huvittanut ollenkaan. Lumi ei meinannut sulaa, oli kylmää ja harmaata.

Mutta pikku hiljaa muiden pihat alkoivat kiinnostaa kävelylenkeillä, tuli kaivettua esiin puutarhakirjoja ja Instagramissa laitettua seurantaan #puutarhaunelmia.

Olen puutarhanpidossa melko aloittelija. Sen olen kuitenkin ymmärtänyt, että puutarhatöiden pitäisi olla stressinpoistoa, eikä suinkaan tuoda lisästressiä. Tutkimustenkin mukaan puutarhanhoito muun muassa parantaa mielialaa ja vähentää masennus- ja ahdistusoireita. Mutta unohda liian tiukat aikataulut, mahtipontiset hankkeet ja täydellisyyden tavoittelu.

Siedä keskeneräisyyttä ja epännonnistumistakin ja nauti kasvusta sekä tehdystä työstä. Yleensä piha tarjoaa myös iloisia yllätyksiä, kuten tänä keväänä naapurin pihasta levinnyt sininen skillojen kaistale kevätnurmikolle.

Ellei ole perustamassa pihaa aivan tyhjästä, kannattaa kuulostella jo olemassa olevaa. Nykyään on vähän liikaa ”kaikki pois ja uutta tilalle” -henkeä. Kunnioita rakennusajan henkeä ja anna kerroksellisuuden näkyä! Orapihlaja-aita on vähän hankala piikkeineen, mutta kun se kerran rintamamiestaloon perinteisesti kuuluu, olemme siihen tyytyneet.

Puutarha ilmentää omaa tyyliä ja persoonaa. On kiinnostava katsoa erilaisia pihoja: on säntillisiä ja viimeisen muodin mukaisia. On boheemeja, villinä rehottavia puutarhoja – ja kaikkea siltä väliltä.