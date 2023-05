Rannikolla pärjää, vaikka kaikki kallistuu

Tilaisuudessa tuli kuitenkin esiin, että Vaasan seudulla menee hyvin.

Jo vuosikausia vaasalaiset ja Pohjanmaan rannikon asukkaat ovat saaneet kuulla, että alue pärjää montaa muuta Suomen aluetta paremmin, esimerkiksi Itä-Suomea.

Täällä asuva ei sitä välttämättä huomaa, koska yleinen hyvinvointi on osa arkipäivää, ja siihen on niin tottunut. Tämä selittyy paljolti sillä, että maakunnan työllisyys on jatkuvasti maan kärkisijoilla. Rannikon yritykset menestyvät, ja niillä on tarjota työpaikkoja.

Esimerkiksi taajuusmuuttajia valmistava Danfoss kertoi viime viikolla palkanneensa Vaasaan yli 80 uutta työntekijää tämän vuoden puolella (Vaasa 24.5.23).

Mutta totta kai elämisen ja hintojen kallistuminen kurittaa vaasalaisia siinä kuin muitakin.

Pankin mukaan he eivät kuitenkaan ole tinkineet kulutuksestaan, vaan ostaneet ruokaa, tavaroita ja palveluita hintojen noususta ja palkkojen ostovoiman laskusta huolimatta.

Kulutusta on rahoitettu koronavuosien aikana kertyneillä säästöillä. Elorannan mukaan suomalaiset säästivät parina koronavuotena 10 miljardia euroa tavanomaista enemmän.

Tästä ”ylimääräisestä” säästöpotista puolet eli viisi miljardia on käytetty kuuden viime kuukauden aikana. Vaasalaiset ovat olleet muiden mukana purkamassa säästöjään.

Edellä kerrotusta voinee vetää sellaisen johtopäätöksen, että korona-aikainen hiljaiselo jätti suomalaisiin elämännälän, joka halutaan tyydyttää hintojen kallistumisesta huolimatta.

Pakollinen eristäytyminen saattoi olla niin rankka kokemus, että nyt, kun lupa on olemassa, halutaan kuntosalilla ja teatterissa käydä, vaikka se vähän enemmän maksaisikin.

Samaan hengenvetoon on todettava, että suurella osalla suomalaisia ei ollut koronan aikana – puhumattakaan tästä hetkestä – mitään mahdollisuuksia saada rahaa säästöön. Kaikki mikä on tullut, on mennyt elämiseen viimeistä senttiä myöten, eikä ole välttämättä riittänytkään.