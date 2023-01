Ruotsin taito ei riittänyt Vaasassa, mutta kelpasi Uumajassa

Monella alalla on nyt työntekijän markkinat. Avoimia työpaikkoja on niin paljon, että työntekijällä on mahdollisuus valita, mihin haluaa. Lisäksi nuoremmat sukupolvet vaihtavat useammin työpaikkaa kuin aiemmat.

Siksi se ratkaisee, mitä työnantajalla on tarjota ja millaiset asenteet työpaikalla on. Työnantajien vanha kilpailukonsti on palkka ja bonukset. Yksityisellä puolella on perinteisesti maksettu parempia palkkoja kuin kunnan tai valtion hommissa.

Mutta raha ei enää nykyään ole välttämättä ratkaiseva tekijä, kun työntekijä valitsee työpaikkaa.

Varsinkin nuoret vastavalmistuneet arvostavat kaikenlaista joustavuutta, mahdollisuutta tehdä epätyypillistä työaikaa, lyhyempää päivää tai työviikkoa, etätöitä, ja niin edelleen. Aikaa pitää jäädä myös omaan elämään, perheelle, ystäville ja harrastuksille.

Monilla nuorilla onkin terveempi asenne kuin vanhemmilla sukupolvilla: Työllä ei pidä itseänsä tappaa.

Nuoret arvostavat työpaikassa myös kunnollista perehdytystä ja mentorointia, sitä, että aina saa apua ja voi kysyä, jos tarvitsee.

Lisäksi monet muut edut painavat vaakakupissa, kun työpaikkaa valitaan. Onko mahdollisuus ilmaiseen kuntoiluun esimerkiksi jollain salilla tai jonkin lajin parissa? Antaako työnantaja rahaa E-passiin tai liikunta- tai kulttuuriseteleitä? Entä järjestetäänkö virkistys- ja tyky-päiviä, työpaikan yhteisiä opintomatkoja tai muuta koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia? Mitkä ovat mahdollisuudet työkiertoon tai ulkomaankomennuksiin?

Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä työnantajien tulisi miettiä, ennen kuin alkavat palkata uutta väkeä. Millä houkuttelemme lisää osaajia juuri meille?