Sormilla laskien

Runsaat 10 vuotta sitten lehtikonsernimme toimituksen väki istui koulutuksessa ravintola Centralin salissa Hovioikeudenpuistikolla.

Vieressäni istui kaksi kokeneempaa toimittajakollegaa, joista toinen kuikuili täydessä salissa ympärilleen kaula pitkällä ja kuiskaili nimiä toiselle, joka piti tukkimiehen kirjanpitoa.

Kysyin, mitä he oikein tekivät. He laskivat, montako työtoveria jää eläkkeelle, ennen kuin on heidän vuoronsa. Hymyilin ja hymähtelin heidän touhulleen, olin vielä niin nuori.