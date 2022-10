Syksyllä on hyvä hetki kokeilla jotain uutta – aivotkin kiittävät

Työkierto on oiva keino itsensä kehittämiseen, mikäli se vain on mahdollista omalla työpaikalla. Uusissa tehtävissä saa uutta näkökulmaa sekä oppii tuoreita asioita ja taitoja. Vaikka takana olisi vuosikymmenien työrupeama, voi silti yllättyä, kuinka erilaisilta prosessit ja maailma näyttävät uudesta positiosta katsottuna.

Työ Vaasa-lehdessä poikkeaa huomattavasti maakuntalehden uutistoimittajan työstä, sillä se on paljon muutakin kuin juttujen kirjoittamista. Se sisältää paljon myös ulkopuolelta tulevien tekstien ja materiaalin käsittelyä sekä sen arvottamista ja punnitsemista, mikä on tärkeää saattaa lukijoidemme tietoon. Kaikkea ei voi julkaista, sillä materiaalitulva on suuri.