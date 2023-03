Taantuvaan kaupunkiin ei investoitaisi

Vaasan seudulla on iloittu viime viikkoina siitä, että Vaasan akkutehdashanke on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin. Helmikuussa kerrottiin, että Grafintec on tehnyt ennakkovarauksen Mustasaaren kunnan tontista akkutehdasalueella anoditehtaan rakentamiseksi. Lisäksi norjalainen Freyr teki helmikuussa uuden yhteistyösopimuksen Suomen Malmijalostuksen kanssa Vaasaan tulevasta akkumateriaalitehtaasta.

Vaasassa on nyt meneillään useita akkuteollisuuden hankkeita, ja Vaasan alueesta on tulossa Suomen akkuteollisuuden keskittymä.