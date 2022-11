Tori kuntoon perinnettä kunnioittaen

Vaasan ydinkeskustan ilme ja elinvoima kohenevat muutaman vuoden päästä, kun kauppatorin remontti valmistuu.

Viime viikolla julkistettiin kauppatorin suunnittelukilpailun voittaja, joka on nimeltään Vaasan Helmi. Tuomaristo valitsi sen finaaliin päässeistä lopputöistä voittajaksi yksimielisesti. Se oli myös yleisön suosikki.

Voittaneen työryhmän nimi on Loci maisema-arkkitehdit–Ramboll–Valoa.

Tässä suunnitelmassa torin keskiosa jää vapaaksi torikaupalle ja tapahtumille. Sen laitamille istutetaan rivi lehmuksia ja kaksi riviä pilvikirsikkapuita. Puiden lomaan asennetaan toimintapisteitä, kuten penkkejä ja leikkivälineitä.

Torille rakennettaneen pyöreä vesiallas, joka on taideteos ja jonka aihe on Merenkurkun saaristosta. Sen avulla luodaan yhteys saaristoon ja mereen, jonka aallot liplattavat lähes kaupungin keskustassa. Myös idea puurivistöjen istuttamisesta on saatu olemassa olevasta. Ne vahvistavat ruutukaupungille ominaisten puurivien ja puistikkojen perinnettä.