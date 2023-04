Vaasa esiintyi edukseen televisiossa

Vaasalaiset poliisit, ensihoitajat, palomiehet ja tullivirkailijat ovat kevään aikana tulleet tutuiksi koko Suomessa television kautta.

Tämän viikon maanantaina päättyi Yle Teema/Fem-kanavalla näytetty, 8-osainen, upea dokumenttisarja Pohjanmaan sankarit eli Österbottens hjältar.

Viime vuonna valmistunut sarja oli kuvattu Vaasassa ja lähiseudulla.

Sarjassa seurattiin hoito-, pelastus- ja turvallisuusalan ammattilaisten työpäiviä kellon ympäri sekä heidän vapaa-ajan viettoaan.

Työtehtävät olivat aitoja ja oikeita hälytyksiä esimerkiksi kolaripaikoille, juoppotappeluihin tai kaatuneen ja itsensä loukanneen vanhuksen kotiin.

Vaasalaisin silmin TV-sarja oli erityisen koukuttava sen vuoksi, että siitä tunnisti tapahtumapaikkoja. Milloin liikuttiin torin ympäristössä, milloin Gerbyn tai Ristinummen suunnalla.

Merellinen Vaasa näytti TV-ruudussa todella hyvältä. Aurora Botnia lipui satamaan, ja tullivirkailijat tarkastivat autoja. Poliisit puhalluttivat veneilijöitä aurinkoisissa saaristomaisemissa, ja palomiehet harjoittelivat vedenalaista etsintää meressä.

Vaasan kaksikielisyys tuli myös hyvin esiin. Vaikka sarjan tuotantotiimi oli Ruotsista, ohjelmassa puhuttiin suomeakin. Esimerkiksi ensihoitajat kysyivät potilaalta ensimmäiseksi – kuten täällä oikeastikin tehdään – puhutaanko suomea vai svenskaa.

Monet potilaat ja muut pelastetut olivat hyvin kiitollisia avusta. Ulkopuolisen silmin ohjelmassa tavatut ammattilaiset ovatkin arkipäivän sankareita. Aina valmiita auttamaan muita ja jopa pelastamaan ihmisen hengen.

Silti useissa haastatteluissa kävi ilmi, että he itse kokivat vain tekevänsä työtään. Työtä, josta he nauttivat ja jolla on merkitystä.

Jos missasit tämän dokumenttisarjan, se on yhä katsottavissa Yle Areenassa.