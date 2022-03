Vaasan seudulla tuhannet kesätyöt odottavat tekijäänsä

Fade sekä mude sanoo tarttee sunkin tehdä fyrkkaa, sun täytyy bensat itse maksaa, jos sä meinaat auton ottaa...

Muusikko Jussi Raittinen on pukenut Kesäduuni bluesiin (1973) jokaisen nuorisosukupolven tuskan.

Omaa rahaa pitäisi saada, ja vanhemmatkin painostavat kesätöihin. Mutta eikö niitä lantteja voisi helpomminkin tienata kuin painaa hikistä duunia vuoden kauneimmat päivät?

Vastaus on, että jos ei palkintoa (rahaa) varten näe yhtään vaivaa (tee työtä), se palkinto ei tunnu miltään. Eikä oikein mikään tunnu miltään, jos ei sen hyväksi ponnistele.

Näinä päivinä on aika ponnistella ja täyttää kesätyöhakemuksia, varmuuden vuoksi useaan paikkaan.

Vaasan seudulla on tänä vuonna tuhansia kesätyöpaikkoja auki. Osaan on hakuaika jo päättynyt, osaan haku on juuri nyt meneillään, ja osa ei ole vielä edes tullut haettavaksi.