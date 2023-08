Vaasassa on makeimmat mansikat

No, pakastus on vain muutaman tunnin homma, mutta se poimiminen! Ennen mansikanpoiminta oli nuorten kesätyö, mutta nyt se on vierastyöläisten, lähinnä ukrainalaisten, käsissä. Onneksi poimijoita löytyy ja marjoja saadaan myyntiin!

Mustikoita olisi kaikille tarjolla metsässä. Tosin tänä vuonna ei niin paljon kuin viime vuonna, tulossa on kohtalainen sato.

Luonnonvarakeskuksen asiantuntijan tuntijan mustikkasato jää selkeästi viime vuotta pienemmäksi (Ilkka-Pohjalainen 27.7.). Mustikka pölyttyi tavallista heikommin ja myös alkukesän kylmä sää vaikeutti marjojen kypsymistä. Puolukan pölytyksen taas kerrotaan onnistuneen, ja sadosta on tulossa runsas.

Marjanpoiminta taitaa olla vanhempien sukupolvien juttu. Itseäni se ei kiinnosta, mutta äitini kesä huipentuu siihen, kun mustikat kypsyvät. Hän kertoo juttuja tädistään, joka vielä paljon yli 80-vuotiaana souti yksin Saimaan saarimökilleen ja keräsi sieltä ämpäreittäin mustikoita.

Mutta kiitos äidin, mustikoita riittää läpi talven meidänkin pakastimessamme.

Nostan hattua ja kiitän kaikkia, jotka jaksavat kyykkiä metsässä itikoiden syötävinä ergonomisesti huonoissa asennoissa.

Meille laiskemmille mustikkaa on onneksi ostettavissa torilta tai Reko-piiristä. Facebook-ryhmissäkin on myynnissä mustikkalaatikkoja ja -ämpäreitä.

Jos ämpärillinen eli 10 litraa maksaa noin 40–50 euroa, kiireinen ja mukavuudenhaluinen nykyihminen miettii kahteen kertaan, viitsiikö poimia itse. Viimeksi, kun vaivauduin poimimaan mustikoita itse, tahtini taisi olla pari desiä puolessa tunnissa, kunnes tuskastuin ja lopetin.