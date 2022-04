Vaasassa on verrattomia vetonauloja

Toiseksi, Visit Finlandin päämarkkinointikohteita tänä vuonna ovat Ruotsi ja Saksa. Valtakunnallinen matkailunedistämiskeskus kirkastaa Suomi-kuvaa miljoonille potentiaalisille matkailijoille.

Suomen imagomarkkinointikampanja Ruotsissa auttaa merkittävästi myös alueellista matkailuyhtiötämme Visit Vaasaa, joka ponnistelee ruotsalaisturistien saamiseksi Västerbottenista Österbotteniin eli Ruotsin itärannikolta Suomen länsirannikolle.

Ruotsalaiset ovat suurin ryhmä, kun katsotaan Pohjanmaalle suuntautuvaa matkailua maittain.

Visit Vaasa ja sen yhteistyökumppanit kampanjoivat erityisesti Uumajan, Örnsköldsvikin ja Skellefteån alueella. Vaasan seudun lisäksi ilosanomaa levitetään laajemminkin pohjalaismaakuntien matkailukohteista, kuten Power Parkista.

Vuonna 2019, ennen koronaa, Suomessa rekisteröitiin noin 7,1 miljoonaa ulkomaista yöpymistä. Koko maata ajatellen suurin osa ulkomaalaisista turisteista on ollut venäläisiä.

Mutta nyt Venäjä käy sotaa, ja raja Suomeen on kiinni, joten näitä matkailijoita ei tänä kesänä nähdä. Sillä on voimakas vaikutus pääkaupungissa, Lapissa ja Itä-Suomessa, mutta onneksi vaikutus tänne länsirannikolle on pienempi.

Kolmanneksi, sekä Visit Finlandissa että Visit Vaasassa uskotaan, että kotimaan matkailu on vilkasta tulevanakin kesänä.

Vaikka koronarajoitukset ovat ulkomaillakin jo monin paikoin hellittäneet, moni empii yhä lomamatkaa ulkomaille. Koronavuosina suomalaiset oppivat lähimatkailun ja käymään kotimaan kohteissa.

Vaasan seudulla on yllin kyllin tarjontaa ja tapahtumia muualta Suomesta tuleville. Kuorofestivaalin, Korsholman musiikkijuhlien ja Vaasa Festivalin lisäksi tänä vuonna järjestetään uusiakin tapahtumia.

Ja ehdoton vetonaula on Merenkurkun uusi laiva, Aurora Botnia, jolla pääsee kätevästi piipahtamaan päiväseltään ulkomailla, Ruotsin Uumajassa.

Vaasasta löytyy muutakin, mitä ei ole missään muualla Suomessa: Strömsö. Moni ei edes usko, että sellainen onnellisuuden ja seesteisyyden tyyssija on oikeasti olemassa. Strömsön huvila pihapiireineen lukeutuu Vaasan suosituimpiin nähtävyyksiin.

Tässä lehdessä kerromme Strömsöstä ja luotaamme myös tulevaa matkailukesää.

Antoisia lukuhetkiä turisteja odotellessa!