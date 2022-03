Vastapainoa sotauutisille tarvitaan

Kerromme tällä viikolla myös Vaasaan lähiaikoina avatuista tai avattavista ruokapaikoista ja kahvilasta, kuten Fröj’stä ja Mjölistä.

Mutta olisiko näille yrityksille voinut valita nimeksi jonkin muun kuin ruotsinkielisen murresanan? Edellä mainittujen lisäksi kaupungissa on muitakin ravintoloita, joilla on pelkästään ruotsinkielinen nimi.

Vierailulla ollut umpisuomenkielinen ystäväni kysyi, uskaltaako noihin paikkoihin suomenkielinen asiakas mennä ollenkaan, jospa siellä ei saa palvelua suomeksi.

Tuonkaltaiset nimivalinnat vain vahvistavat ennakkoluuloja, että Vaasassa ei pärjää suomeksi.

Matkailuyhtiö Visit Vaasalla on täysi työ markkinoida kansainvälistä Vaasaa, jossa ylivoimainen enemmistö on suomenkielisiä asukkaita. Ruotsinkielisiä on Vaasan väestöstä vain 23,4 prosenttia (Tilastokeskus 2020).

Ymmärrän hyvin, että monikielisesti toimivan nimen keksiminen ei ole helppoa. Sitä voi jokainen yrittää, sillä vielä on sunnuntaihin asti aikaa keksiä uusi nimi Vaasa-lehden ruokatapahtumalle. Ohjeet löytyvät viime viikon lehdestä.