Viisikko lyököön Vaasan rumpua

Vaasan seudulle kävi hyvin sunnuntaina käydyissä eduskuntavaaleissa.

Uurnilla valittiin 200 kansanedustajaa päättämään Suomen asioista seuraavan neljän vuoden ajaksi.

Vaasan vaalipiirin 16 kansanedustajasta neljä on jälleen Vaasasta ja yksi naapurikunnasta, Maalahdesta, kuten viime kaudellakin.

Paikkansa uusineiden Joakim Strandin (r.), Mikko Ollikaisen (r.), Kim Bergin (sd.) ja Matias Mäkysen (sd.) seuraksi nousi yllättäen Anne Rintamäki (ps.) komealla äänimäärällä, 5 492.

Nyt valitun viisikon on pidettävä joka käänteessä eduskunnassa Vaasan, koko tämän seudun, alueemme monipuolisen korkeakouluverkoston, energiakeskittymän ja tulevan akkukeskittymän, Suomen viennin kultasuonen ja länsirannikon parannusta kaipaavien liikenneyhteyksien puolta.

Eivät lappilaiset, kainuulaiset tai vaikka Itä- tai ruuhka-Suomessa asuvat kansanedustajat niistä piittaa. Itse on Vaasan rumpua lyötävä ja kotipuolen asioita ajettava!

Kun keskusta menetti vaalipiirissä yhden paikan perussuomalaisille, Vaasan vaalipiirissä on nyt eniten perussuomalaisia ja RKP:n kansanedustajia, neljä kumpiakin, eli yhteensä puolet vaalipiirin kansanedustajista.

Naisten määrä kaksinkertaistui viime kaudesta, mikä on hienoa. Heitä on nyt neljä vaalipiirin kansanedustajista. Sekin on vielä säälittävän vähän.

Uusia kansanedustajia on Vaasan vaalipiirissä kolme. Rintamäen lisäksi perussuomalaisista nousi eduskuntaan Pia Sillanpää Kokkolasta. Kokoomuksessa taas paikkansa uusineen seinäjokelaisen Paula Risikon seuraksi eduskuntaan lähtee uutena Janne Jukkola Kokkolasta.

Istuneet kansanedustajat, vaasalainen Jukka Mäkynen (ps.), Pasi Kivisaari (kesk.) Seinäjoelta ja Janne Sankelo (kok.) Kauhavalta jätettiin kukin puolueensa varasijalle.

Vaalipiirin äänikuningas oli perussuomalaisten kokkolalainen Mauri Peltokangas, joka sai 14 542 ääntä. Puolueen toinen kestosuosikki Vaasan vaalipiirissä on ilmajokelainen Juha Mäenpää, 8 029 ääntä. Molemmat kasvattivat äänimääräänsä yli tuhannella äänellä viime eduskuntavaaleista.

Demarit säilyttivät vaalipiirissä kaksi paikkaansa, mutta äänimäärät vaihtuivat päikseen. Neljä vuotta sitten Kim Berg sai yli 6 700 ääntä ja komissaariksi siirtyneen Jutta Urpilaisen tilalle varasijalta noussut Matias Mäkynen sai noin 3 500 ääntä. Nyt Mäkynen sai 6 617 ääntä ja Berg 3 628.

Neljä vuotta sitten vaalipiirin suurin ääniharava oli RKP:n Anna-Maja Henriksson ainoana yli 14 000 ääntä saaneena. Nytkin pietarsaarelainen on vaalipiirin äänikuningatar 12 629 äänellä.

Vaasan seudun viidestä kansanedustajasta Strand veti ääniä eniten, 7 065. Se on yli 3 500 ääntä vähemmän kuin neljä vuotta sitten. RKP:n varasijalle ylsi Christoffer Ingo Mustasaaresta 4 798 äänellä. Se on hieno suoritus nuorelta poliitikolta.

Löydät kaikki vaalipiirimme kansanedustajat äänimäärineen tästä Vaasa-lehdestä. Äänimäärät on otettu oikeusministeriön viralliselta tulossivulta vaalit.fi. Vaalin vahvistettu tulos julkaistaan tarkastuslaskennan valmistuttua 5.4., kun tulos on vahvistettu jokaisessa vaalipiirissä. Tarkastuslaskennassa äänimäärät saattavat vielä muuttua.