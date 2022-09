Yhteinen koulu ja uusia oppimetodeja

Syksyn tietää saapuneen Vaasaan viimeistään siinä vaiheessa, kun uudet ja vanhat opiskelijat saapuvat kaupunkiin.

Huvilakauden päättäjäisviikonloppuna kadut humisivat tyhjyyttään, mutta viime viikonloppuna kuhina kävi, kun ihmisiä parveili keskustassa. Opiskelijatapahtumien lisäksi Vaasa Meet and Eat keräsi ihmiset vaasalaisravintoloiden pöytien ääreen. Vaasassa kesä on kaunis, mutta syksyn tultua tuntuu hyvältä nähdä ihmisiä katukuvassa.

Pääsin tutustumaan uuteen Variskan yhtenäiskouluun, josta voit lukea lisää tämän lehden pääjutusta (s. 4–5). Yhtenäiskoulun vanhassa osassa opiskelevat yläluokat, ja alaluokille on rakennettu ihkauusi osa. Tilat on yhdistetty uudella nivelosalla, joten koulu on fyysisesti yhtä ja samaa rakennusta.

Nykyään peruskouluissa pyritään korostamaan yhtenäistä perusopetusta. Sain juttukeikalla tästä muistutuksen, kun puhuin ala- ja yläkouluista. Jo ennen omaa peruskouluaikaani termit ala- ja yläaste haudattiin. Nyt oikea tapa on puhua ala- ja yläluokista.

Oli mielenkiintoista nähdä, miltä moderni oppimisympäristö näyttää. Luokkahuoneita saa yhdistettyä, ja niissä on älykkäitä tauluja ja automaattisia valoja. Luokkahuoneiden lisäksi uudessa alaluokkien kouluosassa on monikäyttöisiä tiloja, joissa voi opiskella yksin tai yhdessä.

Koulussa on myös toiminnallisen oppimisen parveke, jossa on erilaisia kalusteita kiikkustuoleista puolapuihin. Välinearkusta löytyy kaikkea kärpäslätkistä pyykkipoikiin.

Tällainen oppimisympäristö on ainakin minulle täysin uusi! En voi kuin ihailla opettajien luovuutta toteuttaa oppitunteja muullakin tavalla kuin pulpetin ääressä istuen. Toki tämä vaatii myös tilallisia resursseja.