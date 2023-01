Ylös, ulos ja liikkumaan!

Tammikuu on perinteisesti se kuukausi, jolloin ryhdistäydytään joululoman jälkeen ja yritetään saada kiloja kuriin.

Moni haluaa löytää itselleen sopivan lajin, jota jaksaisi harrastaa kauemminkin kuin vain kuukauden ajan.

Liikunnan tärkeydestä on rummutettu iät ja ajat, mutta toiset sulkevat siltä korvansa.

Seuraukset näkyvät tilastoissa. THL:n mukaan suomalaisista työikäisistä, 20–54-vuotiaista miehistä 65 prosenttia ja naisista 49 prosenttia oli painoindeksin mukaan ylipainoisia tai lihavia vuonna 2020. Määrät ovat olleet nousussa viime vuosina.

Ylipainoa on, jos painoindeksi on yli 25, lihavilla painoindeksi on yli 30. Ylipaino ja lihavuus olivat yleisintä 55–74-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä miehistä 70 prosenttia ja naisista 63 prosenttia oli ylipainoisia tai lihavia vuonna 2020.

Mitä enemmän ylipainoa on, sitä suuremmat ovat terveysriskit. Lihavuus vaikuttaa moneen sairauteen ja vaivaan.

Liikunnan lisäksi painoon vaikuttaa tietysti se, mitä pistää suuhunsa.

Kun katsoo valokuvia 50 vuoden takaa, 1970-luvun alusta, esimerkiksi koulukuvissa alle kaksikymppiset ovat hoikkia, suorastaan laihoja.

Toisin on, kun katsoo tämän päivän koulukuvia.

70-luvulla syötiin kanaviillokkia, tillilihaa, maksalaatikkoa, silakkapihvejä ja liha-, nakki-, siskonmakkara- tai kesäkeittoa.

Nyt syödään kuorrutettuja kananpaloja, pizzaa, ranskalaisia ja hampurilaisia. Ja pihapelien sijaan pelataan kotisohvalla.

Mainostajien markkinoimaa pizza-perjantaita pitäisi automaattisesti seurata liikunta-lauantai!

En ole mikään terveysintoilija tai liikuntahullu, mutta kamppailen oman painonhallintani kanssa, kuten moni muukin keski-ikäinen nainen.

Sundominlahden rantareitillä ylämäkeen puuskuttaessa on mieleeni tullut, jaksanko vielä 20 vuoden päästä kiertää tätä kaunista ulkoilureittiä saman tahtiin ja yhtä pitkälle kuin nykyään.

Siispä ylös, ulos ja lenkille, niin kuin Niilo Tarvajärvi tapasi sanoa.