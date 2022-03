Kausi loppuu tiistaina

Mitä tapahtuu viimeisen pelin jälkeen?

Tiistain Ilves-ottelu on monella tapaa aika haikea.

Hyvät joukkuekaverit ja ystävät pelaavat koko uransa viimeisen jääkiekko-ottelun. Jonne Virtanen ja Filip Riska pukevat viimeisen kerran Vaasan Sportin pelipaidan päälle.

Muutenkin se on viimeinen kerta, kun tuo sama joukkue on kasassa. Kun peli on ohi, niin se on silloin siinä. Sen joukkueen tarina.

Viimeisen pelin jälkeen kaava on melkein aina sama kaikille, paitsi yhdelle joukkueelle. Vain se yksi joukkue pääsee juhlimaan kauden jälkeen.

Kopissa kiitellään joukkuekaverit ja ystävät, joiden kanssa ollaan koko kausi lähes päivittäin oltu tekemisissä.

Osa vaihtaa joukkuetta, ja osa lopettaa. Osaa ei välttämättä enää koskaan edes näe, tai heidän kanssaan ei ole tekemisissä. Tuo on tavallaan viimeinen hetki, kun joukkue on enää yhdessä.

Ilta pelin jälkeen menee yleensä saunoessa, syödessä ja juodessa.