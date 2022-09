50 vuotta liikenne- onnettomuuksia

Vaasalainen Kalevi Laine on jo 50 vuoden ajan etsinyt syitä. Syyllisiä hän ei etsi.

Hänet nimitettiin Pohjanmaan alueen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan 14.9.1972.

79-vuotias Laine on seurannut aitiopaikalta suomalaisen liikenneturvallisuuden kehitystä. Autojen parantunut turvatekniikka on vähentänyt liikennekuolemia, mutta niiden perimmäinen syy on säilynyt samana.

– Suurin (onnettomuuksiin johtava) tekijä on ratin ja selkänojan välissä. Ihminen tekee tietämättään, vahingossa tai tietoisesti jotakin väärin.