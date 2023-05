ABB:n vanha toimistotalo puretaan

Vaasan Strömberg Parkissa puretaan parhaillaan ABB:n entistä SO-toimistorakennusta. Se on kaksiosainen rakennus, jonka toinen osa on kolmikerroksinen ja keltatiilinen. Purkutyöt ovat alkaneet muutama viikko sitten.

– Työ saadaan loppuun kesä-heinäkuussa, sanoo ABB:n kiinteistöjohtaja Jukka Parkkamäki.

Miksi SO-rakennus puretaan?

– Se on vuosina 1970–1971 rakennettu talo, joka on tullut elinkaarensa päähän. Se on rakennusteknillisesti lopussa, eikä sitä ole käytetty moneen vuoteen. Sen korjaaminen olisi vaatinut suuria investointeja. Siellä oli muun muassa sisäilmaongelmia, Parkkamäki sanoo.

SO-rakennuksessa on ollut toimistoja, asiakastiloja, auditorio ja työterveys. Rakennuksen tontti jää nyt tyhjilleen. ABB:llä ei ole tällä hetkellä suunnitelmia sitä varten.

– Etenemme askel kerrallaan. Purkutöiden jälkeen maisemoimme tontin.

Parkkamäen mukaan SO-rakennusta ei ole suojeltu, mutta Strömberg Parkin alue on kokonaisuutena suojeltu kaavassa.

– Tietyillä rakennuksilla ja julkisivuilla on kuitenkin suojelumerkintä. Sellainen on esimerkiksi Hitachin palaneen tehtaan julkisivu.

ABB rakennutti Strömberg Parkin alueelle muutama vuosi sitten uuden KT-toimistorakennuksen, johon SO-rakennuksessa olleet toiminnot ovat siirretty. Se valmistui vuonna 2019.