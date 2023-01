Ajoittainen haju saattaa siirtää rakentamista – Rahkolan ja Saippuatehtaan kaavan valmistuminen vie vielä aikaa

Kaavoitusarkkitehdin mukaan kaavoitustyön edetessä käydään tiivistä vuoropuhelua viranomaisten välillä. Kerran kumottua kaavaa ei haluta enää vaarantaa.

– Jatkossa viranomaisten välille saadaan riittävä yhteisymmärrys tuloksista ja niiden tulkinnasta. Haluamme perinpohjaisen, perusteellisen ja loogisen loppuarvion kaavatyön pohjaksi.

Schulte-Tigges arvioi, että kaavaprosessi vie kaikkine vaiheineen jo teknisesti vähintään vuoden, jos matkalle ei osu lisäviivytyksiä.

– Tässä kaavassa on potentiaalia, että moni vaihe venyy. En lähde edes arvailemaan, minkälaisia käänteitä tulee eteen. Paljon on jo tehty ja ajateltu asioita kaavaa varten, mutta tarkasti prosessia seuraavia tahoja on useita ja aina tapaa tulla uusia kuvioita matkaan.

Kaava-alueen rakentamista yhdessä kaupungin ja maanomistajien kanssa suunnitteleva rakennusliike YIT on nimennyt hankkeen Wasa Marinaksi.