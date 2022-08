Anna palautetta Vaasan torin suunnittelukilpailun finalisteista – selvitimme, miten esitykset eroavat toisistaan

Iltasen mukaan useassa ehdotuksessa on mukana taidetta. Toisissa se on hyvin esittävässä ja toisissa abstraktimmassa muodossa. Kotisatamassa Vapaudenpatsaan taakse on suunniteltu valotaideteos. Palimpsest-ehdotuksessa taidetta on ripoteltu veistoksellisesti, esimerkiksi leikkipaikkojen elementteihin.

– Palimpsest-ehdotuksessa on maisema-arkkitehtuurillinen lähtökohta, jossa on haettu voimaa jo olevasta arkkitehtuurista.

Kyseisessä ehdotuksessa torin puuriveistä on luovuttu, ja ne on korvattu puistomaisina saarekkeina.