Arkinen pottu parrasvaloihin – Wasa Teaterin lavalla 500 vuotta perunan historiaa

Tutussa lastenlaulussa peruna on pyöreä, soikea ja ruoka ihan oikea. Nyt arkinen pottu on myös pääosassa Wasa Teaterin isolla näyttämöllä 6. huhtikuuta ensi-iltansa saavassa koko perheen näytelmässä Potatisrebellerna (suom. Perunakapinalliset). Luvassa on 500 vuotta perunan historiaa yhdessä tunnissa.