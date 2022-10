Armas-festivaali ilahduttaa ikäihmisiä

Vaasassa vietetään tällä ja ensi viikolla Armas-festivaalia, jonka kaikki tapahtumat ovat ilmaisia.

Kyseessä on monien eri tapahtumien kokonaisuus, jolla halutaan nostaa esiin ikäihmisille tarkoitettua kulttuuria ja heidän itse tekemäänsä taidetta.

Festivaali on valtakunnallinen. Vaasassa sitä koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut, mutta tapahtumien järjestäjinä ovat muun muassa Vaasan kansalaisopisto Alma, SPR, Vaasan vanhusneuvosto ja eri eläkeläisjärjestöt.

– Ajatuksena on tehdä näkyväksi niitä ikäihmisten kulttuuripalveluja ja -toimintoja, joita Vaasassa on jo olemassa. Eikä niin, että me järjestämme jonkin tapahtuman kertaluontoisesti, ja sinne tullaan katsomaan. Armas-festivaali nostaa esille toimintaa, jota täällä jo tapahtuu ja johon pääsee mukaan, kuvailee vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.