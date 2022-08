Avoimet puutarhat -tapahtuma kokoaa viherpeukalot yhteen – "On ihana puhua puutarhaa ihmisen kanssa, joka ymmärtää sitä kieltä"

Satu Kujalan Helsingbyssä sijaitsevan omakotitalon puutarha pitää sisällään monia muistoja. Talossa on asunut hänen vanhempansa, ja puutarha on muokkautunut vuosikymmenten aikana aina käyttäjien tarpeita vastaamaan.

Kasvimaa on muuttunut kasvilavoiksi ja osa kasveista on löytänyt uusille paikoille. Ja lisää on tulossa.

Kujalan kertoo, ettei puutarha ole ikinä täysin valmis. Hänen otteensa puutarhan hoitoon on rento ja kasveja hyödynnetään paljon luonnonmukaisesti.

– Yritän päästä puutarhan hoidossa mahdollisimman helpolla, kun kyse on esimerkiksi rikkaruohoista. Näin voin keskittyä mielekkäisiin hommiin, kuten istuttamiseen ja pensaiden leikkaamiseen, Kujala nauraa.