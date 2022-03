Batman on Kostajan synkkä tarina

On sanomattakin selvää, että uuden Batman-elokuvan täytyy tuoda jotain uutta ja aitoa jo niin monta kertaa kerrottuun tarinaan, jotta se jaksaa edelleen kiinnostaa. Odotukset ovat olleet korkealla, kun Batmaniksi valikoitui jo kertaalleen yöneläintä näytellyt suloposki Robert Pattinson.

The Batman esittelee kertaheitolla aivan uuden Batmanin, supersankarin, särkyneen miehen, traagisen kohtalon ja Gothamin kaupungin synkän sykkivän sydämen rikollisperheineen.

Ohjaaja Matt Reeves on lähestynyt tarinaa arkisella otteella, jossa Batman on sydäntä riipaisevan rikkinäinen mies, kolhittu ja satutettu. Hänen suurin aseensa taistelussa on pelko, ei lihakset.