Björkö–Panikeen tulossa sähkölossi

Tulossa uusia rengasreittejä

Hagströmin mukaan vaellusreitille on tulossa paljonkin uutta polkuverkostoa. Vaellettavaa on yhteensä 24 kilometriä, josta uusia polkuja on 7 kilometriä.

– Se mikä aiemmin oli jana, on nyt kahdeksikko. Eli teemme uusia rengasreittejä. Niitä on mukavampi kulkea.

Esimerkiksi Långrundin uusi rengasreitti tuo mukanaan uutta polkua 2,5 kilometrin verran. Reitin yhteyteen tulee uusi vesistön ylityspaikka uusine laitureineen ja lankonkeineen. Lisäksi uusia pitkospuita tulee 1,5 kilometriä.

– Bullrikörenin ja Långgrundin taukopaikoille on tullut uudet grillit, kuivakäymälät ja maastokalusteita.

Vaellusreitille rakennetaan lisäksi muun muassa portaita laidunaitojen ylitykseen ja uusitaan koko vaellusreitin viitoitus, polkumerkit ja opastetaulut. Myös Paniken pysäköintialuetta laajennetaan, ja Stora Segelsörenin vanha kävelysilta korjataan.

Björkö–Panike-vaellusreitin uudistushanke on valmis syksyyn mennessä.