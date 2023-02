Dialyysi ja vuodeosastot muuttavat nyt H-taloon Hietalahdessa

Vaasan keskussairaalan dialyysiosasto muuttaa E-rakennuksen 0-kerroksesta H-talon 0-kerrokseen niin, että uusissa tiloissa dialyysihoitoja annetaan torstaista 9.2. lähtien.

Suomen moderneimmissa dialyysitiloissa potilaspaikkojen määrä kasvaa kymmenestä kahteenkymmeneen.

Tämä mahdollistaa nykyistä isomman potilasmäärän hoitamisen.

– Potilas tulee dialyysihoitoon aina samana viikonpäivänä samaan kellonaikaan. Muutto aiheuttaa hoitoaikoihin hetkellisiä muutoksia, koordinoiva osastonhoitaja Kirsi Vaaranmaa kertoo tiedotteessa.

Oma parkkipaikka dialyysipotilaille

Dialyysipotilaille on oma parkkipaikka ja sisäänkäynti H-talon eteläisellä puolella, parkkitalon ja päivystyksen välissä.

Onkin tärkeää, että tästä viikosta eteenpäin nämä parkkipaikat jätetään vain niitä tarvitseville.

– Dialyysin asiakkaat saavat auton tuulilasille laitettavan parkkilupalapun. Muille on luvassa parkkisakkoja, Vaaranmaa sanoo.

Potilaille on uusissa tiloissa sekä sänkypaikkoja että hoitotuoleja.

Uutena palveluna on studioksi nimetty omahoitokioski, jossa on mahdollisuus tehdä hemodialyysihoito itse, oman aikataulun mukaisesti silloin, kun hoitoyksikkö on auki.

– Nekin, jotka tavallisesti hoitavat dialyysin kotona, voivat tulla studioon tekemään hoidon, jos esimerkiksi kotitalousveden laadussa on vikaa.

Muutosta hoitajien työtapoihin

Tilojen vaihtuminen tuo mukanaan ison muutoksen myös henkilökunnan työtapoihin ja -vuoroihin.

– Hoitotyön ydin pysyy samana, mutta kaikki ympärillä muuttuu. Saamme paljon lisää tilaa ja uutta tekniikkaa, mikä tuo joustavuutta sekä potilaille että henkilökunnalle. Pystymme hoitamaan useampia potilaita päivävuoroissa, jolloin iltavuoroja tehdään vain kolmena iltana viikossa, Vaaranmaa kertoo.

Pian muuton jälkeen osastolla otetaan käyttöön dialyysikoneisiin liittyvä potilastietojärjestelmä, jonka avulla tuplakirjaamisesta ja paperipinoista päästään eroon.

– Voimme seurata hoitoa tietokoneelta reaaliajassa. Esimerkiksi poliklinikan lääkäri näkee omalta koneeltaan, kauanko tietyn potilaan hoito kestää, ja lääkäri voi ajoittaa käyntinsä potilaan luona sopivaan kohtaan.