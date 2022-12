Eija Seppelin ja Päivi Vauto vievät Vaasasta pakettiauton täynnä tavaraa ukrainalaisille sotilaille

Jännittävintä on laivaan ajaminen

Kaksikkoa ei matka pelota, vaan he pitävät sitä kunniatehtävänä.

– Voisimme olla samassa tilanteessa kuin Ukraina. He taistelevat myös Suomen puolesta.

Ensiksi he ajavat auton Vaasasta Etelä-Suomeen, jossa noustaan rahtilaivaan. Se vie heidät Puolaan, josta ajetaan Ukrainaan.

– Eniten jännittää, kuinka laivaan ajaminen onnistuu, Vauto sanoo.

Toinen päänvaiva on se, ettei Puolassa saa ajaa nastarenkailla. Jännittävää on myös se, että Ukrainassa on ollut suuresta osasta maata sähköt pois.

Matka on Seppelinin idea, josta Vauto heti innostui. He suunnittelevatkin jo seuraavaa matkaa.

Seppelinin mukaan Ukrainasta on tullut hiljattain avunpyyntö lastensairaalasta, joka ainakin viime viikolla oli ilman sähköä ja lämmitystä. Sinne kerätään makuupusseja.